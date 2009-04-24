Лясовский: вопрос выборов главы Нацсовета "искусственно преувеличен"

Ответственный секретарь Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владислав ЛЯСОВСКИЙ, узнав о представлении членов Национального совета его кандидатуры на должность председателя Национального совета, отметил, что он благодарен коллегам за доверие, но намерен взять самоотвод. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Как заявил в комментарии УНИАН сам В.ЛЯСОВСКИЙ, «за последние годы лучшим председателем был Виталий ШЕВЧЕНКО и я не могу и не хочу на сегодняшний день как-то менять ситуацию, по крайней мере, для себя. Скажем так, не готов к этой ответственной работе».

В.ЛЯСОВСКИЙ также отметил, что внесение его кандидатуры на должность председателя Нацсовета - высокая честь, хотя это было для него неожиданным.

Вместе с тем, В.ЛЯСОВСКИЙ обратил внимание на то, что Национальный совет является конституционным коллегиальным органом, а полномочия его председателя четко прописаны в законе и сводятся к председательству на заседании, подписанию лицензий вместе с ответственным секретарем, и представительству в органах государственной власти. Поэтому, по его мнению, "вопрос председательства в Национальном совете преувеличен”.

В.ЛЯСОВСКИЙ отметил, что формирование всех решений и их принятие является исключительно коллегиальной функцией всего Нацсовета, а не кого-то персонально – председателя, первого заместителя, или любого другого руководителя. “Поэтому мне кажется, что вопрос внутреннего руководства Нацсовета не будет влиять на решения, связанные с работой Нацсовета. Его работа как была стабильной, такой она и остается”, - добавил он.

Кроме того, В.ЛЯСОВСКИЙ убежден, что избрание или не избрание председателя не повлияет на работу Нацсовета, поскольку четко определен механизм, по которому первый заместитель председателя имеет право исполнять обязанности руководителя в случае невозможности первого лица выполнять свои функции. “То есть, даже сегодня мы не можем говорить, что у нас нет председателя – исполняющий обязанности, который имеет право подписи и полномочий, чтобы выполнять их в полном объеме”, - сказал он.

В.ЛЯСОВСКИЙ также сообщил, что 29 апреля запланированного ранее заседания Нацсовета не будет, потому что несколько его членов будут в командировках, а следующее заседание планируется на 13 мая. “Согласно процедуре избрание председателя может быть рассмотрено абсолютно формально – я возьму самоотвод, что я уже сделал, и на этом вопрос будет исчерпан”, - сказал В.ЛЯСОВСКИЙ, добавив, что при условии выдвижения других кандидатур, их также будут рассматривать.

“Еще раз хотел бы призвать всех – не нужно столь пристально относиться к этому вопросу. Работает восемь членов Национального совета, четверо от Верховной Рады, четверо от Президента, мы вместе решаем все вопросы... Работа Национального совета не заблокирована, мы работаем в полном объеме и полном темпе”, - отметил В.ЛЯСОВСКИЙ.

Как сообщило накануне издание “Телекритика”, члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Виталий ШЕВЧЕНКО, Игорь КУРУС и Юрий ПЛАКСЮК выдвинули кандидатуру В.ЛЯСОВСКОГО на должность председателя Нацсовета. Сам же кандидат отметил, что “с удивлением узнал об этом представлении и моментально написал заявление о самоотводе, выразив благодарность коллегам за выявленное доверие”. Еще раньше председатель Нацсовета В.ШЕВЧЕНКО и его первый заместитель И.КУРУС объявили о намерении уйти в отставку и подали соответствующие заявления. 14 апреля члены Нацсовета удовлетворили заявление И.КУРУСА, назначив на должность первого заместителя председателя Нацсовета Андрея МИРОШНИЧЕНКО, а 21 апреля совет удовлетворил заявление В.ШЕВЧЕНКО об освобождении от должности председателя по собственному желанию.