В Житомире открыли мемориальную доску украинскому общественному и политическому деятелю, диссиденту Бабичу

Сегодня, 16 сентября, в Житомире состоялось открытие мемориальной доски украинскому общественному и политическому деятелю, диссиденту Сергею Бабичу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, доска установлена на фасаде многоэтажного жилого дома №6 по улице Кафедральной, где Бабич проживал в период с 1994 по 2016 годы. В мероприятии приняли участие родные и друзья Бабича, представители общественных организаций, ученые, журналисты.

После освящения доски и проведения управляющим Житомирской епархией, епископом Житомирским и Овручским Паисием поминальной молитвы, участники мероприятия делились воспоминаниями о Бабиче.

«С Бабичем судьба свела в далеком 1974 году. Это легендарная личность, настоящий человек-борец», - отметил на открытии доски диссидент и собрат Бабича Василий Овсиенко.

Читайте такжеВ центре Житомира открыли мемориальную доску первому независимому украинскому театру

В свою очередь Александр Козинский рассказал, что « Бабич был неординарным, искренним, правдивым человеком».

Также преподаватель Житомирского государственного технологического университета Юрий Ущаповский отметил, что «в Бабичи больше всего поражало то, что, проведя более 20 лет в тюрьмах, он сумел сохранить чистоту помыслов, человеческую доброжелательность, твердость убеждений, кто общался с ним, не сразу догадывался сколько этот человек в жизни пережила, и при этом Сергей имел здоровые самоиронию и скептицизм».

Напомним, 2 августа 2017 года исполнительный комитет Житомирского городского совета предоставил согласие общественному объединению на установку мемориальной доски Сергею Бабичу на фасаде многоэтажного жилого дома №6 по улице Кафедральной, где он проживал в период с 1994 по 2016 год. 16 августа 2017 года исполнительный комитет Житомирского городского совета утвердил эскиз мемориальной доски.

Сергей Алексеевич Бабич— украинский общественный и политический деятель, диссидент, националист, многолетний узник советских лагерей, где провел в заточении 27 лет и 4 месяца.

После освобождения Сергей Бабич вступил в Украинский Хельсинский Союз, а с ее преобразованием в партию, стал членом Украинской Республиканской партии. С леґалізацією в 1992 году ОУН(б) в Украине под названием «Конгресс украинских националистов» возглавлял ее Житомирскую областную организацию.

Бабич был награжден «за выдающийся личный вклад в отстаивание национальной идеи, становление и развитие Украинского независимого государства и политическую и общественную деятельность» орденом «За мужество» И степени.

Похоронен на родине 25 августа 2016 года.