Изрядно похудевший после смерти возлюбленной Джим Керри шокировал публику поцелуем с мужчиной (фото)

Актер Джим Керри, который заметно похудел и избавился от бороды, шокировал публику странным поступком.

Недавно 55-летний Керри отправился в Канаду на 42-й кинофестиваль в Торонто.

11 сентября Джим появился на премьере документального фильма "Джим и Энди: посмертная история Джима Керри и Энди Кауфмана".

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Там Джим, на глазах у людей, поцеловал взасос мужчину в образе Тони Клифтона – одного из персонажей Кауфмана: актера-статиста пригласили на премьеру для создания соответствующего антуража.

Ok buddy, it's like when Dean kissed Jerry on the Telethon! Happy to see Tony Clifton joining you at the Toronto Film Festival! #HA! #TIFF17pic.twitter.com/bvBxvNdml8 — Laura_Irjawski (@LIrjawski) September 12, 2017

Джима Керри очень пошатнуло самоубийство его бывшей девушки. 28-летняя визажистка Катрин Уайт покончила с собой после расставания с актером. По предварительным данным, девушка умерла от передозировки наркотиков. Тело девушки было найдено в ее доме в Лос-Анджелесе. Во время прощальной церемонии актер нес гроб с телом девушки. Мать покойной девушки утверждает, что в случившемся виноват Керри.