Изрядно похудевший после смерти возлюбленной Джим Керри шокировал публику поцелуем с мужчиной (фото)

14:51, 13 сентября 2017
Общество
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Недавно 55-летний Керри отправился в Канаду на 42-й кинофестиваль в Торонто.

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Актер Джим Керри, который заметно похудел и избавился от бороды, шокировал публику странным поступком.

Недавно 55-летний Керри отправился в Канаду на 42-й кинофестиваль в Торонто.

11 сентября Джим появился на премьере документального фильма  "Джим и Энди: посмертная история Джима Керри и Энди Кауфмана".

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Там Джим, на глазах у людей, поцеловал взасос мужчину в образе Тони Клифтона – одного из персонажей Кауфмана: актера-статиста пригласили на премьеру для создания соответствующего антуража.

Джима Керри очень пошатнуло самоубийство его бывшей девушки. 28-летняя визажистка Катрин Уайт покончила с собой после расставания с актером. По предварительным данным, девушка умерла от передозировки наркотиков. Тело девушки было найдено в ее доме в Лос-Анджелесе. Во время прощальной церемонии актер нес гроб с телом девушки. Мать покойной девушки утверждает, что в случившемся виноват Керри.

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Теги: #поцелуй Джим Керри#кинофестиваль в Торонто