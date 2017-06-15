Глава Житомирской ОГА проверил ход работ на объектах Хорошевского района

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич во время рабочей поездки в Хорошевский район проинспектировал, как выполняются работы на объектах, которые финансируются из государственного и областного бюджетов.

Читайте такжеЖитомирская ОГА собирает идеи по празднованию Дню КонституцииКак передает корреспондент УНИАН, в рамках рабочей поездки Гундич ознакомился с тем, как проходит утепление Хорошевской гимназии и насколько активно ведется строительство моста в селе Рыжаны.

Так, в частности, проект по реконструкции и утеплением стен Хорошевской гимназии начался в 2016 году за средства Госфонда регионального развития по софинансированию из местного бюджета. Общая сметная стоимость этого объекта составляет 4,635 млн грн.

Председатель ОГА подчеркнул, что работы по реконструкции гимназии должны быть завершены до конца июня. Такую задачу он поставил новоназначенному председателю Хорошевской РГА Галине Ширченко.

«Эта гимназия, как и остальные заведения, которые были восстановлены и утеплены протяжении последних лет – это реальный результат действия реформ по внедрению энергоэффективности, децентрализации. Сегодня термосанация Хорошевской гимназии выполнена на 90%, но объект должен быть завершен на 100% уже до конца месяца», – подчеркнул Игорь Гундич.

Он также подчеркнул, что Хорошевская гимназия является опорным учебным заведением.

«Мы в области делаем акцент именно на такие опорные школы, дороги до них ремонтуватимуться первую очередь», - сказал Гундич.

По его данным, уже в этом году в гимназии также планируют оборудовать современную медиатеку.

После ознакомления с гимназией Гундич проверил состояние строительства моста в селе Рыжане и одобрительно отозвался о качестве выполненных работ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ОГА Гундич осуществляет рабочую поездку в Хорошевский район. Сегодня он также представил нового руководителя Хорошевской райгосадминистрации Галину Ширченко.