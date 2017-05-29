В Житомире стартовала областная военно-патриотическая игра "Джура", в которой принимают участие более 200 юношей

Сегодня в Житомире торжественно открыли областную детско-юношескую военно-патриотическую игру «Сокол» («Джура»), в которой принимают участие 28 команд со всей Житомирщины – более 220 участников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Открытие игры проходило сегодня, 29 мая, в центре города на площади Королева.

Читайте такжеВ Житомире более 500 человек приняли участие в городском велопробеге

Поздравил участников заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута.

«Поздравляю всех участников с началом соревнований. Желаю всем проявить свои лучшие качества, зарядиться энергией соревнований, найти новых друзей. Пусть победит сильнейший!», - сказал он.

Игра будет проходить три дня и завершится 31 мая на территории лесного массива села Заречаны Житомирского района.

Основная часть соревнований состоит из строевой подготовки, игры «Ведун», в которой проверяют участников на знание истории казачества. Также в программе соревнований – борьба «Накрест», где судьба команды зависит от одного игрока.

Соревнования уже начались.