Не сегодня: сервисы по выдаче биометрических паспортов возобновят работу через несколько дней

Сервисы по выдаче биометрических паспортов, несмотря на обещания, сегодня, 12 апреля, не заработают, говорится в сюжете ТСН.

В частности, в самом предприятии "Документ" надеются, что возобновить работу четырех отделений в Киеве удастся до конца этой недели, а в других крупных городах Украины - в начале следующего.

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Такую задержку объясняют обысками в компании оператора-поставщика защищенных каналов связи, которого СБУ подозревает в утечке информации.

В свою очередь пресс-секретарь госпредприятия Владимир Полищук заявил, что в ближайшее время надеется, что удастся решить организационные и технические вопросы и на следующей неделе возобновить выдачу биометрических загранпаспортов.

«Мы надеемся, что на следующей неделе сможем восстановить работу системы по выдаче (паспортов)», - сказал Полищук, добавив «Сейчас мы проводим работы по диверсификации каналов связи. Ведем переговоры с новыми операторами для заключения соответствующих договоров для сотрудничества с ними».

При этом он отметил, что кроме урегулирования организационных моментов, надо выполнить значительный объем работы в техническом плане, прежде всего, по защите каналов связи и персональных данных, которые хранятся на электронных носителях.

В то же время, как отметил руководитель предприятия, у кого есть необходимость выехать за границу, то таких людей направляют в Государственную миграционную службу, где происходит верификация выдачи биометрических заграничных документов.

Как сообщал УНИАН ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что, начиная с минувшей пятницы, 7 апреля, и сегодня, существуют задержки в работе ГП “Документ” за то, что Служба безопасности Украины проверяет ключевого провайдера, который обеспечивал для этого государственного предприятия функцию закрытого, защищенного связи.

“Мы в МВД не можем влиять на этот процесс. Мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат этот вопрос с провайдером. Я думаю, что это вопрос одного-двух дней”, - сказал он.