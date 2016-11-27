В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе, под Украинский культурный центр принесли кости и свиную голову (фото)

В Москве 26 ноября перед Украинским культурным центром прошла «акция протеста» в связи с годовщиной Голодомора, передают РИА Новости.

Около двух десятков "активистов" во главе с муниципальным депутатом района Якиманка Дмитрием Захаровым придя под Украинский культурный дом заявляли, что не согласны с утверждением, что Голодомор геноцид украинского народа.

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Также, как пишет «Комсомольская правда» так называемые активисты сорвали показ фильма "Голод-33", который должен был пройти в Украинском центре, назвав его "русофобським".

Отмечается, что «активисты» устроили "инсталляцию" - разложили под украинским флагом у входа в центр кости и свиную голову, и плакат "Миф голодомора - ложь и пляски на костях".

При этом полиция в действия "активистов" не вмешивалась.

Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом году исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов.

По данным исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями,в Украине в 1932-1934 годах от голода умерли около 4 миллионов человек, или 13% всего населения.

В Киеве, других городах Украины прошли траурные мероприятия памяти жертв Голодоморов, Всемирный конгресс украинцев в эти недели организовывает памяти в 32-х странах мира. Тема мероприятий: "Голодомор не сломал". В этом году национальные памятные мероприятия, посвященные людям, которые смогли реализовать себя, несмотря на пережитое в 1932-1933 годах.