По фактам блокирования дорог к пунктам пропуска на границе начато уголовное производство

По фактам блокирования транспортных коммуникаций участниками акции, организованной общественной организацией «Пересічка» на границе со Словакией и Румынией, начато уголовное производство.

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Как сообщается на странице прокуратуры Закарпатской области в Facebook, Ужгородской местной и Тячевской местной прокуратурами осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту блокирования владельцами автомобилей с иностранной регистрацией транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, что нарушило нормальную работу транспорта (ч. 1 ст. 279 УК Украины ). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

В прокуратуре отметили, что направили соответствующие письма органам местной власти и самоуправления с оговоркой и разъяснением о необходимости принятия в пределах компетенции соответствующих мер по недопущению нарушения закона и прав других граждан, в том числе иностранцев, таким образом.

«Сейчас правоохранителями установлено, что участниками акции протеста, организованной общественной организацией «Пересічка» путем остановки своих легковых автомобилей, заблокировано движение по ул. Собранецкой, ведущей к КПП «Ужгород» в обоих направлениях. Такие же действия, только уже по блокированию КПП «Солотвино», совершили участники акции «Пересічка» в Тячевском районе, требуя при этом принятия закона о продлении срока пребывания на территории Украины автомобилей с иностранной регистрацией. В результате указанных действий на участке блокированной подъездной дороги к государственной границе с Румынией в пункте пропуска «Солотвино» образовалось значительное скопление транспортных средств», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время уже завершен осмотр места происшествий, который проводился с применением фото- и видеосъемки.

Зафиксированы автомобили, которыми заблокированы дороги, устанавливаются их владельцы. Также устанавливаются и пострадавшие в результате блокирования госграницы на КПП «Ужгород» и КПП «Солотвино» и ущерб, вызванный блокированием, - говорится в сообщении.

Работниками местных подразделений полиции обеспечена охрана общественного порядка на месте происшествия.

Ход расследования указанного уголовного производства находится на контроле прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дорог перед пунктами пропуска «Рава-Русская» (граница с Польшей), «Солотвино» (граница с Румынией) и «Ужгород» (граница со Словакией). Активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств в Украину.