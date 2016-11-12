Перечень лекарств, которые подешевеют, будет состоять из более чем тысячи наименований - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык во время рабочей поездки в Житомирскую область.

«Лекарства в Украине станут доступнее с 2017 года», - сказал он во время презентации проекта «Доступные лекарства» в Житомире. Илык отметил, что цель проекта - обеспечить максимальное количество людей доступными и качественными лекарствами. Прежде всего речь идет о препаратах для людей с сердечно-сосудистыми болезнями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом. «Препараты, которые будут закупаться, входят в национальный перечень лекарственных средств. Этот перечень будет сформирован до нового года и будет состоять из более чем тысячи наименований, которые сегодня есть. Это будут международные непатентованные названия, которые есть в протоколах лечения большинства стран Европы, США и имеют настоящее действующее вещество», – подчеркнул Илык.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении референтных цен на лекарственные средства, что предусматривает ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой.

По данным Минздрава, правительство предусмотрело в проекте государственного бюджета на 2017 год 500 млн грн на компенсацию стоимости медикаментов больным. Механизм возмещения денег за лекарства направлен на пациентов с гипертонической болезнью, сахарным диабетом второго типа и астмой. Также в проекте бюджета предусмотрено 150 млн грн на стимулирование создания центров сердечно-сосудистой хирургии на всей территории Украины. В частности, речь идет о необходимости приобретения ангиографического оборудования, которое позволяет проверять сосуды сердца, своевременно диагностировать и лечить тяжелые болезни сердца.