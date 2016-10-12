На Полтавщине задержали похитителей нефти в особо крупных размерах (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Одна из коммерческих структур Полтавщины подписала соглашение на поставку углеводородов с двумя нефтеперерабатывающими заводами, которые расположены в Харьковской и Днепропетровской областях. Хитрый директор фирмы договорился с водителями, которые перевозили государственную нефть, отбирать часть сырья во время ее транспортировки. Нефть сливалась в резервуары, заранее арендованные предпринимателем на одной из промышленных баз Полтавы", - заявляют в спецслужбе.

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Отмечается, что каждый раз водители сливали от 5 до 10 кубометров углеводородов. Таким образом ежемесячно злоумышленники наносили государству ущерб от 1,5 до 2 миллионов гривень.

Правоохранители задержали воров во время очередной перекачки сырья в скрытые емкости из двух автоцистерн.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжаются следственные действия.