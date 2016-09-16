Годовщина 90-го аэромобильного батальона: подвиги "киборгов" показали в поздравительном видео
19:06, 16 сентября 2016Общество
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Сегодня, 16 сентября, 90-й отдельный аэромобильный батальон 81-й десантно-штурмовой бригады празднует свою вторую годовщину.
Скриншот видео
Военное телевидение Украины в приветственном видео показало подвиги бойцов.
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"За это недолгое время бойцы батальона с честью прошли испытания терминалами Донецкого аэропорта, Авдеевской промзоной и другими горячими точками бурного Донбасса", - говорится в сообщении.
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