Годовщина 90-го аэромобильного батальона: подвиги "киборгов" показали в поздравительном видео

Сегодня, 16 сентября, 90-й отдельный аэромобильный батальон 81-й десантно-штурмовой бригады празднует свою вторую годовщину.

Военное телевидение Украины в приветственном видео показало подвиги бойцов. Читайте такжеСегодня - годовщина гибели 49 бойцов в сбитом сепаратистами Ил-76 под Луганском "За это недолгое время бойцы батальона с честью прошли испытания терминалами Донецкого аэропорта, Авдеевской промзоной и другими горячими точками бурного Донбасса", - говорится в сообщении.

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