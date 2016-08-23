После ночи в подвалах жители прифронтового Чермалыка подняли над селом украинский флаг (фото)
Во вторник, 23 августа, в День флага Украины в селе Чермалык Донецкой области торжественно подняли государственный флаг.
Как отметили в пресс-службе, село всю ночь подвергалось обстрелам боевиков.
"Сегодняшнюю ночь люди провели в подвалах. А утром, несмотря на шестичасовой обстрел села, жители Чермалыка собрались на площади возле сельсовета, чтобы отметить День флага и 25-летие независимости Украины", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Читайте такжеВ Украине празднуют День Флага (фоторепортаж)
Взрослые и дети с маленькими флажками вышли на улицу, чтобы показать, что Чермалык - это Украина. Безопасность жителей обеспечивали полицейские патрули. При малейшей угрозе правоохранители были готовы быстро эвакуировать людей.
Присутствующие почтили минутой молчания павших защитников и мирных жителей, погибших в войне с агрессором. В Чермалыке жертвами обстрелов стали 2 человека, 6 были ранены, каждый шестой дом подвергся разрушениям. При этом в селе нет оборудованных укрытий - люди прячутся в подвалах своих домов.