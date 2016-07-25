Убийство Шеремета: в ГПУ анонсировали "серьезные публичные заявления" с фотоработами подозреваемых

Об этом он сообщил в эфире «112 Украина».

По его словам, у следствия есть несколько очень важных видеозаписей, которые анализируются следователями МВД, ГПУ, группой экспертов из ФБР США.

«Мы будем в ближайшее время готовы к серьезным публичным заявлениям с возможными (фото)роботами подозреваемых», - добавил Луценко.

«Они (специалисты из ФБР - УНИАН) уже несколько дней работают над экспертизой взрывчатого вещества и дали нам достаточно важные данные, также они проводят экспертизу пострадавшего автомобиля и главное, на данный момент они помогли нам с работой с видеозаписями из различных источников, которые дадут, я уверен, нам установить первых подозреваемых и идентифицировать их», - заявил генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его смерть как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и ФБР.