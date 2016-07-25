В Украине сравнялось количество сторонников и противников вступления в НАТО - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром “Социальный мониторинг”, которые были представлены сегодня на пресс-конференции.

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Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, то 37,7% проголосовали бы за вступление в НАТО; 38,2% - против вступления, не принимали бы участия в голосовании - 14,5%, затруднились ответить - 9,7%.

Кроме того, если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум по вопросу вступления Украины в ЕС, то за вступление проголосовали бы 47,3%, против вступления - 31,1%, не принимали бы участия в голосовании 12,5%, затруднились ответить - 9,1%.

“У нас преобладает доля тех, кто хочет вступления в Европейский Союз, и в принципе, паритетное отношение к вступлению в НАТО. Если сравнить с данными на начало года, то число людей, которые готовы проголосовать за вступление в ЕС, сократилось на 10%. В начале года таких было 59%”, - сказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий, отметив, что также сократилось число респондентов, которые готовы были бы проголосовать за вступление в НАТО.

Лесничий также отметил, что есть жесткие региональные разногласия в этом вопросе, в частности, на западе, центре и севере страны поддерживают вступление в НАТО и присоединение к ЕС, а на востоке, Донбассе и юге традиционно выступают против.

Опрос проводился с 5 по 16 июля 2016 года по всей Украине, выборка составляет 2010 респондентов, стандартное отклонение составляет 1,34-2,24%.