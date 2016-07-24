"Рай для криминальных авторитетов": Деканоидзе объяснила, почему в Украину съезжаются "воры в законе"

Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила сегодня в эфире «112 Украина».

«Где-то с февраля мы уже задержали около 9 «воров в законе», которые были не только в Киеве и Одессе. В большинстве (случаев) мы их отправляем, потому что у них не украинские паспорта», - заявила она.

Деканоидзе отметила, что Украина - это "рай" для "воров в законе" из-за неэффективного законодательства.

«Самое главное, если у нас не будет эффективного законодательства, конечно, они «через поля» будут обязательно возвращаться», - добавила Деканоидзе.

Читайте также"Безработица и миграция оружия": Деканоидзе сообщила о росте количества краж и грабежей в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одесской области сегодня задержан и отправлен в Грузию ранее судимый «вор в законе» по кличке «Цруци», 1972 года рождения.

МВД Украины настаивает на принятии закона об установлении уголовной ответственности для «воров в законе».

Однако 17 мая 2016 года Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении соответствующий законопроект.