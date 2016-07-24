"Рай для криминальных авторитетов": Деканоидзе объяснила, почему в Украину съезжаются "воры в законе"
В Украине с февраля текущего года задержаны 9 «воров в законе».
Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила сегодня в эфире «112 Украина».
«Где-то с февраля мы уже задержали около 9 «воров в законе», которые были не только в Киеве и Одессе. В большинстве (случаев) мы их отправляем, потому что у них не украинские паспорта», - заявила она.
Деканоидзе отметила, что Украина - это "рай" для "воров в законе" из-за неэффективного законодательства.
«Самое главное, если у нас не будет эффективного законодательства, конечно, они «через поля» будут обязательно возвращаться», - добавила Деканоидзе.
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Как сообщал УНИАН, в Одесской области сегодня задержан и отправлен в Грузию ранее судимый «вор в законе» по кличке «Цруци», 1972 года рождения.
МВД Украины настаивает на принятии закона об установлении уголовной ответственности для «воров в законе».
Однако 17 мая 2016 года Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении соответствующий законопроект.