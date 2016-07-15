К тушению пожара на военном полигоне в Черниговской области привлекли авиацию (фото)

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

«Пожар тремя отдельными очагами занимает общую площадь около 20 гектаров. К тушению пожара привлечены 19 единиц техники и 228 человек, в том числе от ГСЧС - 9 пожарных машин и 43 человека, вертолет Ми-8 с водосливным устройством и 2 самолета Ан-32П», - говорится в сообщении.

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В ГСЧС напомнили, что пожар начался сегодня во время проведения учебных стрельб и распространился на Черниговский военный лесхоз.

На месте работает оперативная группа во главе с начальником Управления ГСЧС в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, распространение огня на военном полигоне вблизи поселка Гончаровское локализовано.

Никаких травм, жертв среди личного состава или мирного населения нет, детонации снарядов не произошло.