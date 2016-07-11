На Черниговщине полиция разоблачила предприятие, должностные лица которого присвоили 40 миллионов гривен

Согласно сообщению, средства в виде субвенции чиновники общества, предоставляющего услуги населению в сфере энергетики, незаконно получили путем завышения объема задолженности по разнице в тарифах.

При проведении мероприятий по проверке законности использования бюджетных средств оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Черниговской области выявили факт их присвоения.

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Так, должностные лица предприятия в 2014 году, с целью получения средств в виде субвенций, заключили договоры на проведение ремонтно-строительных работ с несколькими фирмами, имеющими признаки фиктивности. В акты выполненных работ внесли недостоверные данные относительно объема работ, а именно - завысили количество проведенных работ на 40 млн гривен. В дальнейшем эту сумму чиновники безосновательно включили в расходы и в расчет разницы в тарифах за 2014 год, что привело к завышению объема задолженности.

Из государственного бюджета на погашение задолженности по разнице в тарифах было выделено 40 млн гривен в виде субвенций. Чиновники потратили их на собственные нужды.

Следственный отдел Черниговского отдела полиции ГУ НП в Черниговской области открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.