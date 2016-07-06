В Польше украинцу выдвинули обвинение в изнасиловании несовершеннолетней - СМИ

Как сообщает Польское радио, сегодня суд в Гданьске решит, возьмут ли украинца под стражу.

5 июля поздно вечером в Гданьске завершился допрос 21-летнего украинца, которого польские правоохранители подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Мужчине уже предъявлено обвинение, однако он не признался в содеянном и представил свою версию событий.

Местная прокуратура обратилась с ходатайством о временном аресте подозреваемого.

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Ранее гданьская полиция задержала шесть человек по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Все задержанные являются гражданами Украины в возрасте от 19 до 33 лет.

По словам потерпевшей, 15-летней польки, изнасилование было совершено в субботу, 3 июля. Перед этим девушка договорилась о встрече с украинцем, с которым познакомилась ранее. Кроме них на совместной вечеринке были еще другие граждане Украины.

Как сообщили в прокуратуре, пятерых из задержанных следователи допросили как свидетелей и отпустили домой. Допрос 21-летнего украинца продолжался до позднего вечера и в итоге прокурор предъявил ему обвинение в изнасиловании несовершеннолетней.

Прокуратура ходатайствует о взятии под трехмесячный арест подозреваемого украинца.

Уголовный кодекс Польши за изнасилование предусматривает тюремное заключение от трех до 12 лет.