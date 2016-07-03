В доме экс-чиновника времен Януковича нашли арсенал оружия (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника два пулемета «Максим»; два автомата Калашникова; пистолет-пулемет МП-38/40; два пистолета «Вальтер»; пистолет «Маузер»; пистолет «Беретта»; четыре револьвера, в том числе один золотой; два карабина; семь охотничьих ружей; патроны различного калибра, магазины к автоматам; устройства для отстрела резиновых пуль; сигнальные и осветительные ракеты; дымовые шашки", - говорится в сообщении.

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Также правоохранители изъяли три комплекта номерных знаков с автомобилей, в т.ч. один военного образца, которые могли использоваться в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.