Очередной коррупционный скандал: полиция проводит обыски в Харьковском горсовете (фото)
В Харьковском городском совете сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия в связи с получением взятки рядом чиновников.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.
"В своих служебных кабинетах после получения взятки в размере 4 000 долларов США задержаны: начальник отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи, юридического департамента Харьковского городского совета и юрист того же департамента", - сообщил Геращенко.
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По его словам, подозреваемые вымогали и получили взятку за отказ от судебного иска на признание права собственности на квартиру, по которой был спорный вопрос относительно наследства.
Геращенко отметил, что Генеральная прокуратура изучает материалы следственно-оперативных разработок на предмет расширения круга подозреваемых - в отношении начальства задержанных сегодня чиновников, если для этого будет достаточно доказательств.