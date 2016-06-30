Очередной коррупционный скандал: полиция проводит обыски в Харьковском горсовете (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

"В своих служебных кабинетах после получения взятки в размере 4 000 долларов США задержаны: начальник отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи, юридического департамента Харьковского городского совета и юрист того же департамента", - сообщил Геращенко.

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По его словам, подозреваемые вымогали и получили взятку за отказ от судебного иска на признание права собственности на квартиру, по которой был спорный вопрос относительно наследства.

Геращенко отметил, что Генеральная прокуратура изучает материалы следственно-оперативных разработок на предмет расширения круга подозреваемых - в отношении начальства задержанных сегодня чиновников, если для этого будет достаточно доказательств.