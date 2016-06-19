"Мы способны найти общий язык и победить": президент и премьер поздравили украинцев с Троицей

«В этот светлый праздник мы стремимся к духовному обновлению, взаимопониманию, открываем свои сердца для веры, надежды и любви, ибо помним простую истину: люди, какими бы разными не были, способны понять друг друга, если их вдохновляет Святой Дух», - говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.

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По словам Порошенко, сегодня, в драматические времена истории нашего государства, перед нами стоит важная цель - сохранить единство страны. А это может произойти, в частности, и благодаря общей молитве за мир и согласие на украинской земле, отметил президент.

«Сила и мужество, честь и порядочность, милосердие и благотворительность, искренняя вера - вечные ценности нашего народа, которые несут безграничный потенциал и закаляют в борьбе за собственную государственность. Знаю, что миллионы украинцев вдохновляет дух свободы, правды и достоинства. Значит, мы способны найти общий язык и победить», - подчеркнул глава государства.

Порошенко пожелал украинцам добра, семейного уюта, достатка и успехов.

Гройсман в поздравлении отметил, что День Святой Троицы всегда занимал важное место в духовной культуре украинского народа. Согласно традиции, этот день, который еще называют Зеленым воскресеньем, встречают с особым теплом.

«Святая Троица олицетворяет духовное единство людей, единство веры и любви сердец. Пусть этот день принесет в каждый украинский дом радость и веру, надежду и тепло, духовную единство, благополучие и мир», - пожелал глава правительства.