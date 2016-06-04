Незаконно осужденный украинец Литвинов требует официального извинения от России

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Сергей Паршуткин.

«Сегодня в адрес Генерального прокурора России направлено требование Сергея Литвинова о предоставлении ему официального извинения от имени Российской Федерации за незаконное уголовное преследование», - сказал он.

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«Его обвиняли в карательных операциях на Донбассе в составе батальона «Днепр», в убийстве не менее 39 человек. После помилования Надежды Савченко интерес украинской стороны к другим политзаключенным заметно упал. А зря», - подчеркнул Паршуткин.

Кроме этого адвокат представил заявление Литвинова о возмещении морального ущерба.

«Я незаконно содержался под стражей с 20 августа 2014 по 08 июля 2015 года по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 3356 (применение запрещенных средств ведения войны) Уголовного кодекса России. 25 ноября 2015 года заместитель руководителя управления главного следственного управления следственного комитета России по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны Пищулин А.А. вынес постановление о прекращении моего уголовного преследования по указанным обвинениям и разъяснил мне право на реабилитацию», - говорится в заявлении Литвинова.

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«Комплексная психолого-психофизиологическая судебная экспертиза от 03 августа 2015 года установила, что меня пытали с тем, чтобы заставить подписать составленные следователями протоколы допросов с « нужными» показаниями в убийстве не менее 39 человек». Экспертиза также установила, что эти показания были записаны не с моих слов, то есть следователи фальсифицировали материалы дела», - подчеркнул он.

Справка УНИАН: 20 апреля, в России осудили за «разбой» к 8,5 годам колонии строгого режима Сергея Литвинова, задержанного российскими правоохранителями по подозрению в убийстве в качестве бойца добровольческого батальона 40 человек во время боев на Донбассе, позже обвинение переквалифицировали из-за отсутствия доказательств вины.

Сначала Литвинова обвиняли в карательных операциях в составе военизированного батальона «Днепр» против мирных жителей Донбасса - массовых убийствах и изнасилованиях (в числе предполагаемых жертв было не менее 30 мужчин, 8 женщин и двенадцатилетняя девочка)». Но не найдя ни тел, ни пострадавших, ему предъявили обычный разбой в отношении гражданина России.