Украинские общественные деятели призвали Польшу не эксплуатировать болезненные вопросы в угоду России

Об этом говорится в обращении Инициативной группы "Первого декабря", которое подписали Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Верховный архиепископ ЦГКЦ Святослав Шевчук, почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий, общественно-политический деятель Дмитрий Павлычко, академик Мирослав Попович, президенты Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и другие.

"Призываем наших союзников, польское государственное руководство и парламентариев, остановить любое необдуманное политическую декларацию, одобрения которой не уймет боль, а лишь позволит нашим общим врагам использовать его против Польши и Украины. Не будем иметь сомнения, враждебно клеймо будет поставлено на обе сообщества", - отмечается в обращении.

Подписанты отмечают, что в истории взаимоотношений украинцев и поляков есть много братских страниц и одновременно кровавых потрясений: "Среди них особой болью и для Украины, и для Польши остается трагедия Волыни и польско-украинского конфликта в годы Второй Мировой войны, в провале которого были уничтожены тысячи невинных братьев и сестер".

"Просим прощения и в равной мере прощаем преступления и несправедливости, совершенные в отношении нас, – это единая духовная формула, которая должна быть мотивом каждого украинского и польского сердца, которое хочет мира и согласия", - говорится в документе.

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"Пока будут жить наши народы, до тех пор нам будут болеть раны истории. Но будут жить наши народы только тогда, если, несмотря на прошлое, научимся относиться друг к другу как равные собратья", - подчеркивают авторы обращения.

Они отмечают, что Киев и Варшава – это стратегическая восточная опора всей Европы.

"Должны осознать, что пример нашего взаимного понимания способен стать образцом для всего европейского пространства", - говорится в документе.

"Современная война России против Украины еще больше сблизила наши народы. Воюя против Украины, Москва также ведет наступление против Польши и всего свободного мира. Сегодня напоминаем об этом с особой тревогой, чтобы предостеречь политиков обоих государств от языка ненависти и вражды, которая может подменить христианские чувства прощения и понимания", - подчеркивается в обращении.

"Давайте примем, наконец, друг друга и мыслью, и сердцем. Важнейшим памятником нашим нациям станут не локальные пантеоны, а протянутые друг другу руки", - отмечается в документе.