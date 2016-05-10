Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали КПП на украинско-словацкой границе (фото)

По словам одного из участников акции Александру Кричфалуши, сейчас автомобилисты ожидают приезда председателя Закарпатского облсовета Михаила Ривиса, который пообещал помочь в разрешении ситуации с "пересечками", передает Мукачево.net

Так, сегодня утром владельцы авто на иностранных номерах приняли решение снова блокировать КПП "Ужгород".

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Напомним, в начале марта КПП "Ужгород" на границе со Словакией сутки был заблокирован водителями на авто с иностранной регистрацией. Однако после совещания в Закарпатской ОГА с Геннадием Москалем активисты объявили о разблокировании границы, ведь было договорено о представлении в ВР законопроекта относительно увеличения срока между пересечками.