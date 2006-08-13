Правительство Януковича хочет более выгодные условия вступления в ВТО

Отсрочка по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию продиктована необходимостью получения наиболее выгодных условий вхождения в организацию.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил народный депутат, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ, комментируя недавние заявления главы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА о возможности пересмотра сроков вступления в ВТО.

"То, что Украина будет в ВТО, - я не сомневаюсь. Но правительство ЯНУКОВИЧА просит отсрочки с одной целью - получить наиболее выгодные условия вступления в ВТО", - сказал он, отметив при этом, что в данном контексте следует рассматривать возможную синхронизацию вступления в организацию России и Украины.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил также, что, учитывая опыт вхождения в ВТО Венгрии, вступление в организацию Украины негативно скажется на отечественной сахарной промышленности.

"Пострадают те области, но это уже политизированно, которые наиболее поддерживали "оранжевую" революцию", - сказал он.

Вместе с тем, депутат отметил, что на сегодняшний день единственной отраслью украинской экономики, готовой к вступлению в ВТО, является металлургия.

Как сообщал УНИАН, 8 августа премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ во время представления новоназначенного министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА отметил, что поручит новому правительству изучить законопроекты, которые должна принять Верховная Рада для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Премьер также отметил, что еще не встречался со специалистами, которые занимаются вопросами вступления в ВТО, но пообещал в ближайшее время встретиться и дать оценку срокам завершения этой работы. При этом он заверил, что правительство будет стремиться закончить ее в ближайшее время. По словам В.ЯНУКОВИЧА, вопрос вступления Украины в ВТО «нужно решать в 2007 году, если не успеем - в этом году».

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами - членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявлял, что уже осенью 2006 года Украина вступит в ВТО.