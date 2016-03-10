В Житомире суд отпустил под домашний арест водителя, сбившего насмерть ребенка на остановке

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Житомирской области, 5 марта 36-летний водитель Peugeot, житель Любарского района Житомирщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал в Житомире на улице Черняховского на остановку общественного транспорта и сбил 8-летнего ребенка, а его 27-летняя мать, жительница Чуднова, и еще один пешеход - 21-летний житель Чудновского района - получили травмы различной степени тяжести.

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Полиция открыла производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Следователи просили суд о более жесткой мере пресечения - взятии под стражу, однако злоумышленника отпустили под домашний арест.

Мать ребенка сейчас находится в реанимации в одной из больниц области. Медики оказывают ей необходимую помощь.