Два года назад Россия закрыла Олимпиаду в Сочи и пошла в наступление на Украину

Два года назад российские войска в Севастополе заблокировали украинский штаб ВМС и 39-й учебный отряд.

Ультимативное требование сложить оружие морским пехотинцам ВМС Украины предъявили заместитель командующего Южным военным округом и заместитель командира 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ.

В Бахчисарае, где были расположены две воинские части Украины, группа людей пришла к военным и выдвинула ультиматум: "Снять украинский флаг и поднять российский". Украинские военные отказались. После чего группа людей начала патрулировать вход в воинскую часть. Узнав об этом, крымскотатарские женщины самоорганизовались выйти на поддержку украинских солдат. Правда, пока шел обзвон, неизвестная группа разбежалась. Но женщины решили и дальше самоорганизовываться.

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Кроме того, россиянами был захвачены штаб Азово-Черноморского регионального управления пограничных войск. Подъехало по несколько КамАЗов и УРАЛов, из кузовов повыскакивали люди в штатском. И демонстративно, прямо перед КПП, стали надевать бронежилеты и каски. Потом подтянулись российские военные со всеми опознавательными знаками. Одни выламывали двери, другие прыгали через забор. В итоге оба учреждения были захвачены.

Оккупанты первым делом уничтожили все автоматизированные системы, средства и узел связи.

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В связи с развертыванием войск РФ на территории Украины открылись военкоматы, согласно решению СНБО, была объявлена всеобщая мобилизация.

Верховная Рада проголосовала за обращение к государствам-гарантам безопасности Украины и международным организациям. 303 голоса "за". Ни одного "против" или "воздержался".