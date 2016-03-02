На Донетчине освободили от ответственности боевика, попавшего в ряды "ДНР" "по глупости" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2015 году мужчина попал в одну из вооруженных группировок террористической организации "ДНР".

Увидев реальное, а не декларируемое отношение командиров так называемой "армии Новороссии" к своим подчиненным и отсутствие в их действиях какого-либо идейной подоплеки, он осознал свою ошибку и начал искать пути возвращения в родной дом.

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Боевик воспользовался программой "Тебя ждут дома", и недавно суд освободил его от уголовной ответственности.

"Теперь мужчина строит планы на будущее и призывает боевиков воспользоваться возможностью вернуться к мирной жизни", - подчеркивает СБУ.

На видео, обнародованном спецслужбой, мужчина признается, что попал в ряды "ДНР" "по глупости", но понял, "что это не его".

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