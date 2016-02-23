В Минобороны рассказали, за что Полторак наградил политиков именным оружием

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Отмечается, что награды вручаются за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск, укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение военного и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.

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Кроме того, отмечается, что решение о награждении принимается министром обороны.

В ведомстве сообщили, что более 95% указанных наград вручено военнослужащим и работникам Вооруженных Сил Украины, которые проявили мужество и героизм во время выполнения боевых задач в контртеррористической операции.

Вчера стало известно, что министр обороны Степан Полторак наградил оружием главу правительства Арсения Яценюка, нескольких министров, секретаря СНБО и нескольких народных депутатов.

Также Полторак наградил именным оружием сам себя.