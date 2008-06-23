Репрессированным и ветеранам ОУН-УПА будут доплачивать по 60 гривен

На Буковине с июня политрепрессированным и ветеранам ОУН-УПА власти к пенсии будут доплачивать по 60 гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распоряжении председателя Черновицкой облгосадминистрации Владимира КУЛИША.

Распоряжением, зарегистрированным в Главном управлении юстиции в Черновицкой области, утвержден также порядок осуществления указанных ежемесячных выплат. Согласно нему, ежемесячные выплаты реабилитированным лицам, подвергшимся политическим репрессиям, и ветеранам Организации Украинских Националистов, Украинской Повстанческой Армии (ОУН-УПА), которые постоянно проживают на территории Буковины, будут осуществляться за счет расходов областной Комплексной программы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения «Турбота» на 2007-2009 годы. Ежемесячная выплата будет производиться в размере 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для формирования личных дел относительно ветеранов ОУН-УПА для выплаты компенсаций Главное управление труда и социальной защиты населения Черновицкой ОГА будет пользоваться списками ветеранов ОУН-УПА, составленными и утвержденными Братством ОУН-УПА Буковины. Всего таких людей в области, по данным Братства, осталось не более 200 человек.