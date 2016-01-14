В Кировоградской области на взятке задержан начальник одного из подразделений прокуратуры

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генпрокурора – прокурор Одесской области Давит Сакварелидзе.

"Сегодня успешно завершилась двухмесячная операция по документированию коррупционной преступной деятельности группы лиц, в состав которой входил начальник одного из подразделений прокуратуры Кировоградской области. На протяжении двух месяцев этот руководитель через посредника требовал и неоднократно получал несколько частей взятки на общую сумму 6500 долларов США за принятие процессуальных решений в пользу заявителя", - говорится в сообщении.

Сакварелидзе отметил, что прокурорский работник и посредник были задержаны следователями и прокурорами совместно с оперативниками СБУ при получении последней части взятки в сумме 3300 долларов США.

Читайте такжеВ районе АТО на взятке "погорели" два сотрудника СБУ (фото)

"В ходе проведенных обысков уже изъято более 5000 долларов США и более 50000 грн", - добавил Сакварелидзе.

Сегодня успешно завершилась двухмесячная операция по документированию коррупционной преступной деятельности группы лиц, ... Posted by Davit Sakvarelidze on Wednesday, January 13, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении председателя Голопристанской райгосадминистрации Херсонской области, который получил 130 тысяч долларов взятки. Председателя Голопристанской РГА Александра Богуненко правоохранители задержали 12 августа.