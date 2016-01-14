В Кировоградской области на взятке задержан начальник одного из подразделений прокуратуры
В среду, 13 января, следователи ГПУ и сотрудники СБУ задержали начальника одного из подразделений прокуратуры Кировоградской области при получении взятки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генпрокурора – прокурор Одесской области Давит Сакварелидзе.
"Сегодня успешно завершилась двухмесячная операция по документированию коррупционной преступной деятельности группы лиц, в состав которой входил начальник одного из подразделений прокуратуры Кировоградской области. На протяжении двух месяцев этот руководитель через посредника требовал и неоднократно получал несколько частей взятки на общую сумму 6500 долларов США за принятие процессуальных решений в пользу заявителя", - говорится в сообщении.
Сакварелидзе отметил, что прокурорский работник и посредник были задержаны следователями и прокурорами совместно с оперативниками СБУ при получении последней части взятки в сумме 3300 долларов США.
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"В ходе проведенных обысков уже изъято более 5000 долларов США и более 50000 грн", - добавил Сакварелидзе.
Сегодня успешно завершилась двухмесячная операция по документированию коррупционной преступной деятельности группы лиц, ...Posted by Davit Sakvarelidze on Wednesday, January 13, 2016
Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении председателя Голопристанской райгосадминистрации Херсонской области, который получил 130 тысяч долларов взятки. Председателя Голопристанской РГА Александра Богуненко правоохранители задержали 12 августа.