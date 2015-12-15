"Очередной акт своевольного цинизма": в МИД отреагировали на приговор украинцу Выговскому в РФ

13:03, 15 декабря 2015
Общество
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал приговор украинцу Валентину Выговскому очередным актом своевольного цинизма России. 

фото: УНИАН

Об этом министр написал в Twitter.

Кроме того, спикер МИД Марьяна Беца в Twitter написал, что ведомство осуждает незаконные приговор Выговскому. 

Как сообщал УНИАН, сегодня Московский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины Валентина Выговского, которого в РФ обвиняют в шпионаже. Данное дело было расследовано органами ФСБ РФ под грифом "совершенно секретно".

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