"Очередной акт своевольного цинизма": в МИД отреагировали на приговор украинцу Выговскому в РФ
13:03, 15 декабря 2015Общество
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал приговор украинцу Валентину Выговскому очередным актом своевольного цинизма России.
Климкин назвал приговор украинцу Выговскому очередным актом своевольного цинизма РФ / УНИАН
Об этом министр написал в Twitter.
Вирок Валентину Виговському - черговий акт свавільного цинізму Росії. #LetMyPeopleGo
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 15, 2015
Кроме того, спикер МИД Марьяна Беца в Twitter написал, что ведомство осуждает незаконные приговор Выговскому.
We strongly condemn illegal sentence of V.Vyhivsky in RU. Urge Russia to release all UA political prisoners #LetMyPeopleGo
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 15, 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня Московский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины Валентина Выговского, которого в РФ обвиняют в шпионаже. Данное дело было расследовано органами ФСБ РФ под грифом "совершенно секретно".
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