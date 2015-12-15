"Очередной акт своевольного цинизма": в МИД отреагировали на приговор украинцу Выговскому в РФ

Об этом министр написал в Twitter.

Вирок Валентину Виговському - черговий акт свавільного цинізму Росії. #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 15, 2015

Кроме того, спикер МИД Марьяна Беца в Twitter написал, что ведомство осуждает незаконные приговор Выговскому.

We strongly condemn illegal sentence of V.Vyhivsky in RU. Urge Russia to release all UA political prisoners #LetMyPeopleGo — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 15, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня Московский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины Валентина Выговского, которого в РФ обвиняют в шпионаже. Данное дело было расследовано органами ФСБ РФ под грифом "совершенно секретно".