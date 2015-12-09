На Житомирщине в гараже замкомандира в/ч обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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«Сотрудники военной прокуратуры Житомирского гарнизона совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ и следственного отдела ГУ Нацполиции в Житомирской области в Бердичеве выявили факт незаконного хранения майором - заместителем командира одной из воинских частей в собственном гараже патронов, пиротехнических изделий и взрывчатых веществ». – говорится в сообщении.

В частности, по данным ГПУ, «во время проведения обыска изъято полтысячи взрывных пакетов, почти тысяча электродетонаторов, сотня капсюль-детонаторов, около 3 кг пороха, более тысячи патронов различного калибра, патронов зондирующих (НЗП - для измерения скорости и направления ветра) - 880 шт., а также 226 пиротехнических патронов, другие осветительные и имитационные патроны».

Указанный военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводятся первоочередные следственные действия.

Следователь готовит в суд ходатайство о содержании задержанного под стражей, об аресте временно изъятого имущества и отстранении подозреваемого от должности.

Проверяются версии о причастности задержанного к похищению боеприпасов и взрывчатки, а также к подготовке террористических актов, говорится в сообщении.