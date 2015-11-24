Украинским полицейским запретили вести страницы в "Одноклассниках" и "Вконтакте"

Украинским полицейским запретили иметь аккаунты в российских социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее анализ социальных сетей патрульных выявил 7 полицейских с антиукраинскими взглядами.

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«Хочу успокоить тех, кто сегодня не может спокойно спать после информации о том, что в патрульную полицию Украины попали пророссийские граждане с антиукраинскими взглядами. На сегодня из 5500 патрульных полицейских, по анализу социальных сетей, определено лишь 7 человек. Это 1/800 от тех, кто прошёл тесты и был отобран для службы в полиции. Понятно, что, может быть, тех, кто писал в соцсетях во время Майдана и начала агрессии Путина больше, чем 7 человек. Кто-то стёр записи в соцсетях. Кто-то закрыл аккаунт», - заявил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

В будущем, по словам Геращенко, при приеме в Национальную полицию вопрос лояльности будет учитываться при поступлении на службу.