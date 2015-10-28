В Москве полиция обыскала квартиру одного из лидеров украинской диаспоры и забрала его в участок

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил его сын Тарас. «Сегодня у родителей дома прошел обыск, началось это около 8 утра, забрали компьютеры, какие-то документы», - сказал он.

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По словам сына Валерия Семенко, его отец уехал с полицейскими, с 12.00 с ним нет связи.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Федеральная служба безопасности РФ запретила выезд в Россию одному из лидеров украинской общины – ответственному секретарю Украинского конгресса РФ, сопредседателю региональной общественной организации «Украинцы Москвы» Виктору Гиржову.

Сегодня, 28 октября, в Библиотеке украинской литературы в Москве проходит обыск, полиция подбросила националистическую литературу.

По словам сотрудника библиотеки, «повторяются события, которые были в 2010 году. Совершенно неожиданно около 10 сотрудников полиции и ОМОН прибыли в библиотеку, они подбрасывают какую-то литературу, очевидно, националистическую».

Он также сообщил, что на место вызваны российские пропагандистские СМИ.