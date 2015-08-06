Минэкономики планирует отменить трудовые книжки

22:23, 06 августа 2015
Общество
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Министерство экономического развития и торговли под руководством Айвараса Абромавичуса подготовило пакет законов об отмене трудовой книжки.

Трудовая книжка / ua.all.biz

Об этом министр написал в Twitter.

"Хороним совковое наследие. Выслал на согласование в другие органы пакет законов по отмене трудовой книжки. Ждем реакции", - сообщил Абромавичус.

Трудовая книжка — официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина; были широко распространены  в СССР, Третьем рейхе, ГДР и Болгарии, применяются во многих странах СНГ.

Оформляется при первом поступлении на работу, хранится в отделе кадров организации-работодателя, содержит личные данные (фамилию, имя, отчество), дату и год рождения, образование, профессию и специальность; все изменения и любая информация о взаимоотношениях с работодателем регистрируются в трудовой книжке и заверяются подписью ответственного сотрудника отдела кадров.

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