Минэкономики планирует отменить трудовые книжки

Об этом министр написал в Twitter.

"Хороним совковое наследие. Выслал на согласование в другие органы пакет законов по отмене трудовой книжки. Ждем реакции", - сообщил Абромавичус.

Трудовая книжка — официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина; были широко распространены в СССР, Третьем рейхе, ГДР и Болгарии, применяются во многих странах СНГ.

Оформляется при первом поступлении на работу, хранится в отделе кадров организации-работодателя, содержит личные данные (фамилию, имя, отчество), дату и год рождения, образование, профессию и специальность; все изменения и любая информация о взаимоотношениях с работодателем регистрируются в трудовой книжке и заверяются подписью ответственного сотрудника отдела кадров.