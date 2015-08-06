На Луганщине чиновники разворовали средства, выделенные на восстановление разрушенных в ходе АТО домов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, коррупционную вертикаль создали чиновники местной власти и представители коммерческих структур.

Читайте такжеНаблюдатели СЦКК зафиксировали разрушение "Градами" многоэтажек в Попасной (фото)

"В начале июля этого года исполком Попаснянского городского совета заключил соглашение с двумя фирмами на капитальный ремонт нескольких жилых домов, поврежденных во время артобстрелов. Уже в конце июля предприниматели отчитались о завершении работ. Чиновники подписали соответствующие акты и перечислили оплату", - говорится в документе.

Однако проверка использования бюджетных средств показала, что коммерческие структуры оплаченные работы (замена окон и дверей на металлопластиковые конструкции, шпаклевка и покраска поверхностей, замена покрытия кровли и т. п) фактически не выполнили.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали, когда будет разработан график по разминированию ж/д на Донбассе

В некоторых случаях окна вставляли за свой счет сами жильцы поврежденных обстрелами домов, отмечается в сообщении.

По предварительным выводам специалистов, из бюджета незаконно перечислено около 500 тыс грн.

По материалам УСБУ в Луганской области открыты уголовные производства по признакам ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.