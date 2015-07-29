В Киево-Печерской лавре чудотворным иконам Богородицы поклонились более 100 тысяч верующих

В Киеве завершилось пребывание восьми чудотворных икон Божией Матери, которые были привезены в Киев на торжества по случаю 1000-летия преставления князя Владимира.

По информации управляющего делами Украинской Православной Церкви Московского патриархата митрополита Антония (Паканича), 27-28 июля Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре поклонились более 100 тыс верующих – киевлян и паломников со всей Украины, сообщает Центр информции УПЦ МП.

”Верующие из разных регионов Украины показали свое единство. Наши прихожане во всех областях Украины, разного возраста, социального статуса, политических взглядов. Всех объединяет вера. Украинская Православная Церковь является консолидирующей силой нашего государства, способной объединить людей, уйти от разделений и приблизить мир”, - отметил владыка Антоний.

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По словам управляющего делами УПЦ МП, прибытие в Киев святынь стало для киевлян и гостей города важным событием. Несмотря на дождливую погоду, поток людей, желающих поклониться иконам Богородицы шел ночью и днем.

”Более 100 тысяч человек пришли в Киево-Печерскую лавру, чтобы приложиться к святыням. Крестный ход, который состоялся накануне, растянулся на километры: от Владимирской горки до лаврских врат. Надеюсь, что Господь услышит молитвы всех, кто участвовал в торжествах и пошлет нам всем мир и Свою благодатную помощь”, - пожелал митрополит Антоний.

Как сообщал Центр информации УПЦ МП, на торжества 27-28 июля в Киев были привезены восемь чудотворных икон Божией Матери «Песчанская» (Изюм, Харьковская обл.), «Почаевская» (Почаев, Тернопольская обл.), «Касперовская» (Одесса), «Зимненская» (Волынь), «Ахтырская» (Ахтырка, Сумская обл.), «Святогорская» (Святогорск, Донецкая обл.), «Призри на смирение» (Киев) и икона «Троеручица-Бердянская» (Бердянск, Запорожская обл.). Также для поклонения верующих была выставлена икона святого князя Владимира с частицей мощей. Одновременное пребывание святынь в Киеве было организовано в рамках празднования 1000-летия преставления князя Владимира.