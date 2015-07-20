Более половины украинцев хотят закончить войну на Донбассе на основе Минских соглашений - опрос

Об этом заведующий отделом Киевского международного института социологии Антон Грушецкий сообщил на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты опроса общественного мнения.

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При этом, по его словам, 56,3% опрошенных украинцев соглашаются с утверждением, что любые договоренности с действующим руководством РФ является обманом и не будут им выполняться, не соглашаются с таким утверждением – 13,2% респондентов.

Опрос также показал, что 36,4% опрошенных соглашаются с утверждением, что Украину можно освободить только силами украинской армии, не соглашается с этим – 25,7%.

Опрос проводился с 27 июня по 9 июля Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом личного интервью были опрошены 2 тыс. 44 респондента, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются украинскими властями.