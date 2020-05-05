Всеукраинская школа онлайн 5 мая - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине с 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

С 28 апреля по вторникам и четвергам будут транслировать уроки для 1-4 классов, для них программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства. А каждый урок для учеников младших классов продлится около 15 минут. Старт занятий - в 09:00.

Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Занятия для младших классов можно будет посмотреть также на украинских телеканалах:

1 класс - Пиксель

2 класс - UA: Первый

3 класс - UA: Культура

4 класс - Плюсплюс

Уроки для учеников 5-11 классов будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 1-4 классы за 5 мая - зарядка, язык, зарядка, математика, зарядка, наука, мультфильм

Уроки онлайн 5 класс за 5 мая - украинский язык, математика, физкультура

Уроки онлайн 6 класс за 5 мая - украинский язык, математика, физкультура, география

Уроки онлайн 7 класс за 5 мая - украинский язык, математика, физкультура, биология, физика, физкультура

Уроки онлайн 8 класс за 5 мая - украинский язык, геометрия, физкультура, биология, физика, физкультура, история Украины

Уроки онлайн 9 класс за 5 мая - украинская литература, геометрия, физкультура, физика, история Украины, физкультура, биология

Уроки онлайн 10 класс за 5 мая - украинская литература, физика, физкультура, история Украины, биология, физкультура, география

Уроки онлайн 11 класс за 5 мая - украинская литература, биология, физкультура, история Украины, география, физкультура

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Уроки онлайн 5 мая

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: