СБУ разоблачила организованную украинцем схему по незаконной легализации россиян в ЕС

В ходе следственных действий правоохранители изъяли доказательства масштабной противоправной деятельности, в том числе материалы по незаконной легализации для более тысячи граждан РФ и стран СНГ.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла функционирование масштабной схемы по противоправной легализации граждан Российской Федерации на территории Европейского Союза.

По версии следствия, механизм незаконной натурализации организовал гражданин Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

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Сделка проходила в два этапа и проводилась при участии должностных лиц органов юстиции одной из европейских стран, а также иностранных адвокатов и нотариусов.

Сначала украинец подыскивал клиентов на территории России и изготавливал для заказчиков "документы", дающие право на получение гражданства страны ЕС по ускоренной процедуре.

Затем через коррупционные связи с сотрудниками органов юстиции и адвокатами иностранного государства организатор сделки обеспечивал положительное рассмотрение заявок, сдачу экзаменов на знание языка, принятие присяги и других предусмотренных процедур. По предварительной информации таким образом легализировали более 100 россиян ежемесячно.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли доказательства масштабной противоправной деятельности, в том числе материалы по незаконной легализации для более тысячи граждан РФ и стран СНГ.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства дела и другие лица, причастные к сделке, в том числе и иностранцы.

Как сообщает УНИАН, Европейский Союз официально продлил санкции против России еще на полгода за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Санкции касаются россиян, юридических лиц и поддерживаемых Кремлем боевиков в ОРДЛО.