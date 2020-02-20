К эвакуированным украинцам на Полтавщину выехали три депутата от "Слуги народа" – Корниенко

Также на место выехал губернатор области.

В Новые Санжары (Полтавская область), где должно быть размещено эвакуированных из Китая граждан, поехали три депутата от "Слуги народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

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"Мы туда отправили наших депутатов, сейчас они уже на пути туда", - отметил он и добавил, что это Константин Касай, который является мажоритарщиком из Полтавской области, член Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Максим Перебейнос и член Комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.

Корниенко пояснил, что санаторий, где должны разместить украинцев, находится в зоне самого населенного пункта и "люди переживают, чтобы не было распространения инфекции, хотя мы знаем, что здоровые люди принимались на борт".

"Там есть определенная озабоченность людей, Национальная гвардия максимально корректно себя ведет. Мы пока по видео не видим каких-то серьезных стычек... Есть провокаторы, конечно, как всегда, сейчас на массовых мероприятиях - они оперативно блокируются", - рассказал парламентарий.

Кроме того, добавил он, на место выехал председатель Полтавской областной госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из Уханя. На борт самолета китайские медики не допустили четырех человек – троих украинцев и одну иностранку.

По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Сегодня, 20 февраля, в 9:40 самолет спецрейса PQ 7302 совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После прибытия в аэропорт в Харькове все лица на борту пройдут пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности согласно Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения в специальной отдельной зоне аэропорта.

Впоследствии эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев будет доставлено на территорию медицинского центра "Новые Санжары". В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, заблокировав дорогу межрегионального значения. Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная схватка. Полицейские установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей и разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий.