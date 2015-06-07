Раненого на Марше равенства силовика подключили к аппарату искусственного дыхания - Геращенко

Милиционер, получивший ранение во время "Марша равенства" в Киеве, находится в реанимации госпиталя МВД на аппарате искусственного дыхания.

Об этом в Facebook сообщил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко, передает Украинская правда.

По его словам, сотруднику МВД была проведена операция - зашита артерия. Ранение в шею, по словам Геращенко, силовик получил "от взрыва петарды, которая была начинена осколками, которые предназначались для участников "Марша равенства".

"Если бы не помощь медиков-добровольцев из Красного Креста, которые находились рядом, и участников "Марша Равенства", которые имели медицинское образование, Роман (так зовут тяжело раненого милиционера) умер бы от потери крови до приезда скорой помощи", - сообщил Геращенко.

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"Один из организаторов "Марша Равенства" Зорян Кись призвал собрать деньги на помощь тяжело раненному милиционеру и еще 9 другим легко раненым. К вечеру на карточку бросили свыше 10 тысяч гривень, которые Зорян и его товарищи передадут в госпиталь МВД на лечение Романа и других милиционеров, которые получили ранения как сегодня в Киеве, так и в зоне АТО", - добавил он.

Публикую видео бессмысленного насилия и противостояния украинцев с украинцами, во время которого чуть не погиб сотрудни... Posted by Anton Gerashchenko on 6 июня 2015 г.

Как известно, 6 июня в ходе столкновений во время "Марша равенства" в Киеве радикально настроенные молодые люди напали на участников акции. В результате столкновений ранения получили 9 милиционеров, задержано около 25 человек.