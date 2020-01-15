"Ехали в ЕС": в центре Львова задержали нелегалов из Турции и Узбекистана

Их уже привлекли к административной ответственности, начато уголовное производство.

Правоохранители задержали 14 января в центре Львова четырех иностранцев, которые нелегально попали в Украину с территории Молдовы и в дальнейшем планировали добраться в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Возраст задержанных - от 25 до 30 лет. Речь идет о трех гражданах Турции без документов и гражданине Узбекистана с просроченным паспортом. Во Львов они прибыли 4 января.

"Установлено, что услуги по организации незаконного пересечения государственной границы Украины составляли около 5000 долларов США за каждого переправленного иностранного гражданина", - отметили в полиции.

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По факту открыто уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Иностранцев также привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Сочельник на Львовщине задержали двух нелегалов из Турции.