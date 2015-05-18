В Харькове снос трех памятников коммунистам будут расследовать как хулиганство

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, производство открыто сегодня, 18 мая.

В милиции отметили, что по всем фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено ограничение свободы на срок до 5 лет.

Читайте такжеВ Харькове ночью неизвестные повалили три памятника деятелям советской эпохи

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Харькове неизвестные снесли три памятника деятелям советской эпохи - бюст Ивана Котлова в Ленинском районе, бюст Сергея Кирова в Московском районе и Феликса Дзержинского в Дзержинском районе.

Кроме того, 17 мая неизвестные повредили памятник Александру Невскому – от скульптуры отломан меч. Информация об этом происшествии уже внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.