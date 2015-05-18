Заявки на польскую визу для посещения матча финала Лиги Европы украинские болельщики смогут подать до 25 мая

Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Украине.

"Обращаемся ко всем болельщикам, которые хотят получить визу в Польшу, с просьбой начать подавать документы как можно скорее. Документы будут приниматься не позднее понедельника, 25 мая. Выдача визы после этой даты не гарантируется", - отмечают в посольстве.

Заявки на получение визы будут принимать исключительно польские визовые центры на территории всей Украины. Они будут делать это без предварительной регистрации на подачу документов и предварительной оплаты услуг. "Оплата визового и сервисного сбора будет происходить на месте", - говорится в сообщении. Заявки следует подавать в визовый центр по месту регистрации в Украине.

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Для получения визы необходимо предоставить заполненную визовую анкету, оригиналы зарубежного и внутреннего паспортов, оригинал действительного билета на матч или распечатку электронного билета, а также полис медицинского страхования.

Без личного присутствия заявителя заявки на визы смогут подать только аккредитованные польскими консульствами туристические компании.

Посольство также опубликовало контактные данные всех 14 визовых центров Польши, которые действуют в Украине и которые будут принимать заявки.

Ранее УНИАН сообщал, что польские власти вводят специальную процедуру выдачи виз украинским футбольным болельщикам, которые собираются на финал Лиги Европы, который пройдет в Варшаве.