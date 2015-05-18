В Симферополе полиция задержала 60 участников автопробега: "Повезли в райотдел. Грузили, как скот"

Как стало известно, несовершеннолетних участников автопробега полиция, по предварительным сведениям, отпустила. Остальных увезли в райотдел на ул. Павленко,

«Автобус битком набили нашими ребятами и повезли в райотдел. Грузили, как скот», – рассказал Крым.Реалии один из очевидцев.

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«Кому мешает наша акция? Мы просто хотели из Симферополя в Бахчисарай поехать, с флагами. Мы собирались встретиться там, помолиться и разъехаться по домам, Видимо, мы кому-то мешаем и портим картинку их «счастливого» Крыма», – сообщил один из участников автопробега.

Движение на этом участке дороги, ранее заблокированное автозаками, восстановлено.

В крымской полиции произошедшее не комментируют.

18 мая – День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

По случаю этой трагической даты в мечетях Крыма прошел молебен, в крымском поселке чтили память жертв депортации стихами.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре крымской столицы. Но после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в центре Симферополя запретили. В этом году Меджлис крымскотатарского народа также получил от местной власти отказ на проведение митинга.

Оккупационная власть Крыма заявила, что будет проводить мероприятия по случаю этой даты в «новом формате».