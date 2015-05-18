Кроме переименования аэропорта, Украина ничего не сделала для крымских татар - депутат

Так считает лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он указал на то, что Министерство по делам Крыма не создано, хотя это было одним из предвыборных обещаний. Работа крымскотатарского телеканала ATR до сих пор не восстановлена. Права крымских татар больше не являются темой международных переговоров.

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«Единственное, что за этот год им дала Украина – это постоянные нытье и сочувствие, если не учитывать переименования аэропорта. А это – неправильно. О своих друзьях нужно вспоминать не только перед выборами и памятными датами, а проявлять свое внимание конкретными действиями и поступками», - подчеркнул Виктор Балога.

Как ранее сообщал УНИАН, крымскотатарский канал АТR возобновил работу на аннексированном полуострове на сайте в режиме реального времени.