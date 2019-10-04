Состояние троих членов экипажа, пострадавших в результате аварийной посадки самолета под Львовом, тяжелое - ГСЧС

В результате падения самолета пять человек погибли, трое членов экипажа переданы работникам скорой медицинской помощи.

Состояние спасенных после падения транспортного самолета Ан-12 возле Львова троих членов экипажа тяжелое.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В результате падения самолета пять человек погибли, трое членов экипажа подразделениями ГСЧС деблокированы и переданы работникам скорой медицинской помощи (состояние тяжелое)», - говорится в сообщении.

Работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, под Львовом совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Самолет сначала исчез с радаров, а затем совершил аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семеро членов экипажа и человек, сопровождавший груз.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.