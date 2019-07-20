Во Львове после уничтожения мозаики конца ХХ века компании отменили условия под строительство

Об уничтожении мозаики представители общественности Львова сообщили 18 июля. Когда на место работ частного застройщика выехала инспекция, тот пообещал, что мозаику, которая была раньше на стене «Океана», восстановят в том же виде.

Городской совет Львова на внеочередном заседании исполкома 19 июля отменил свое решение, которое предоставляло градостроительные условия для застройщика на территории, где некогда располагался известный в городе с советских времен магазин «Океан».

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Как сообщили в мэрии, причиной стало уничтожение мозаики Владимира Патыка, которая была на здании.

«Сооружения там уже не существует, реконструировать нечего, открыта проверка ГАСК. Наглядно выглядит, что реконструировать нечего», – цитирует мэрия начальника городского управления архитектуры и урбанистики Юлиана Чаплинского.

По данным мэрии, на заседании исполкома присутствовали представители застройщика, в частности архитектор, который пояснил, что стену начали разбирать потому, что фундамент здания оказался слабым, поэтому застройщик "начал разбирать стену, которая падала на его рабочих".

«Восстановить это невозможно, потому что уничтожен материал – бетон, мозаика, кирпич... Здесь 102 метра квадратных мозаики, это 22,5 тонны. Надо восстановить по 3D-моделях, специалисты есть, но должна быть воля города и застройщика», – заявил сын автора мозаики Остап Патык.

Магазин «Океан» во Львове расположен в одном из спальных районов города. Построенный в советские времена, в 1982 году, он считался одним из наиболее популярных торговых площадок города по продаже морепродуктов. Здание было узнаваемо, не в последнюю очередь, благодаря фасадному оформлению, где мозаикой Владимира Патыка из разных цветов был выложен орнамент морской тематики с рыбами, напоминает “Радио Свобода”.

Об уничтожении мозаики представители общественности Львова сообщили 18 июля. Когда на место работ частного застройщика выехала инспекция, тот пообещал, что мозаику, которая была раньше на стене «Океана», восстановят в том же виде.